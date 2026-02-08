İran ile nükleer müzakereler sürecek... Taraflar ümitvar konuştu

Haberin Devamı

ABD ve İran arasında sekiz ay aradan sonra nükleer program üzerine dolaylı müzakereler Umman’ın başkenti Muskat’ta önceki gün tekrar başlarken ilk görüşmelerin ardından taraflardan olumlu açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirirken “İran ile çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de uranyum zenginleştirme konusunda ABD ile ‘güven verici’ bir anlaşmaya varmaya hazır olduklarını belirtirken, “İyi bir başlangıçtı ancak görüşmelerin devam etmesi başkentlerimizde yapılacak değerlendirmelere bağlı” ifadelerini kullandı.

TRUMP: ACELEMİZ YOK

Washington’dan Florida’ya giderken, başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD’nin gerekli adımı atacağını ama acele etmelerini gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayarak “Venezuela’yı hatırlarsanız, bir süre beklemiştik ve acelemiz yok. Bolca zamanımız var. İran’la çok iyi görüşmeler gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’den oluşan ABD müzakere ekibinin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmeyi “yüksek temsilciler” arasında yürütülen görüşmeler olarak tanımlayarak, “Anlaşma olmazsa sonuçların çok sert olacağı açık. Buna göre herkes kartlarını biliyor” dedi. İran ile kabul edilebilir koşullarda bir anlaşma sağlandığını görmeyi çok istediğini aktaran Trump, “Ama her şeyden önce, nükleer silah olmayacak” değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı ayrıca tarafların haftaya yeniden bir araya gelmeyi planladığı bilgisini de paylaştı.

‘ABD HEYETİYLE TOKALAŞTIK’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de dün görüşmelere dair yaptığı açıklamada ABD ile yapılan görüşmelerin ‘dolaylı’ nitelikte olduğunu, ancak buna rağmen ABD heyetiyle tokalaşma fırsatı bulduğunu söyledi. “Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli ve bu bizim hakkımız. Ancak zenginleştirme oranı konusunda güven verici bir anlaşmaya hazırız” ifadelerini kullanan İranlı bakan, iki ülke arasında güven inşa edilebilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Füzeler asla müzakere konusu değil. Çünkü bu konu bizim savunmamıza yönelik”

değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL’E DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan dün Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 17’nci Al Jazeera Forumu’nda da konuşan Arakçi, İsrail’in yayılması politikalarını eleştirerek “İsrail’in yayılmacı projesi, komşu ülkelerin askeri, teknolojik, ekonomik ve sosyal olarak zayıflatılmasını gerektiriyor. Bu proje kapsamında İsrail, askeri cephaneliğini sınırsız olarak genişletme özgürlüğüne sahip. Oysa diğer ülkelerden silahsızlanmaları isteniyor. Bazıları savunma kapasitelerini azaltmaları için baskı görüyor. Bazıları ise bilimsel ilerlemeleri nedeniyle cezalandırılıyor” diye konuştu.

İNGİLTERE’DEN KIBRIS’A F-35 TAKVİYESİ

İNGİLTERE, ABD’nin İran’a yönelik olası saldırısının bölgesel çatışmayı tetikleyebileceği endişesi üzerine harekete geçerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yakınındaki üssüne takviye yaptı. İngiliz The Times Gazetesi, Londra’nın Kıbrıs Adası’ndaki Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) Ağrotur Üssü’nün güvenliğini artırdığını yazdı. Gazeteye göre, bölgedeki gerilimin artması ihtimaline karşı İngiltere’deki RAF Marham Üssü’nden altı adet F-35 hayalet savaş uçağı havalanarak Ağrotur Hava Üssü’ne konuşlandırıldı.

Umman görüşmeleri İran basınının manşetlerinde yer aldı.

UÇAK GEMİSİNİ ZİYARET ETTİLER

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, önceki gün İran ile yapılan müzakerelerin ardından USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ile bir araya gelen ikili, Umman Denizi’nde konuşlandırılan gemideki çalışmaları yerinde inceledi. Stratejik önemi yüksek olan bu ziyaret, iki ülke arasında devam eden hassas müzakerelerin gölgesinde gerçekleşmesi bakımından büyük önem taşıyor. Witkoff ve Kushner’ın ziyaretinden saatler önce de uçak gemisi, beraberindeki savaş uçakları ve destek gemileriyle Umman Denizi’nde seyir gerçekleştirmişti. Nükleer enerjiyle çalışan ve ABD Donanması tarafından ‘dünyanın en büyük savaş gemisi’ olarak nitelendirilen USS Abraham Lincoln, geçtiğimiz aydan bu yana bölgede varlığını sürdürüyor.