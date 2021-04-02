İran ile nükleer anlaşma canlanıyor: Açıklamalar peş peşe geldi

Obama yönetimindeki ABD ile İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, bir sonraki başkan Trump tarafından sekteye uğramıştı.

Yaşanan son gelişmelere bakılırsa anlaşma için yeniden bir umut ışığı belirti. Washington yönetimi ise Avrupa ülkeleri aracılığıyla Tahran ile temas kurmuştu.

ABD ve Avrupalı müttefikleri konu ile ilgili yaptıkları açıklamada İran’dan bir öneri beklediklerinin altını çizmişti.

Bu açıklamanın ardından Rusya, Çin ve İran konuyu masaya yatırdıkları bir görüşme yaptı.

Görüşmede anlaşmayı yeniden canlandırmak için bir takvim belirlenmesi konusu gündeme geldi.

GÖRÜŞMEDEN SONRA ÇİN'DEN ÇAĞRI

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "İran nükleer anlaşmasına eşzamanlı ve karşılıklı adımlarla uyulmalı" dedi.

Yi'nin açıklamasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Mass da bir açıklamada bulundu.

ALMANYA'DAN DAVET

Mass açıklamasında İran'ı nükleer görüşmelerde yer almaya davet ettiğini belirti ve "Kaybedecek zamanımız yok" dedi.

Bir AB yetkilisi ise "Bu durumu iki ay içinde çözemezsek bu kötü bir haber olur" dedi.

İRAN 'YEŞİL IŞIK' YAKMIŞTI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif geçtiğimiz haftalarda tahran'ın anlaşmayı canlandırmak için hazır olduklarının mesajını vermişti.

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