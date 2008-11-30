İran ile Irak ceset kalıntılarını takas etti

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran ile Irak, 2003 yılında Irak'ın ABD öncülüğündeki güçlerce işgal edilmesinden bu yana ilk kez, 20 yıl önceki İran-Irak savaşından kalma ceset kalıntılarını takas etti.

Irak'ın güneyinde Basra kenti yakınlarındaki sınır geçiş noktası Selamca'da iki ülke ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin katıldığı törenle 200 Iraklı askerle 41 İranlı askerin ceset parçaları karşılıklı teslim edildi.



İran ile Irak arasındaki 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak savaşından kalma cesetlerin değişimi 2003 yılındaki işgalin ardından durmuştu. İran-Irak savaşında yaklaşık 1 milyon kişi ölmüştü.



İranlı askerlerin ceset kalıntılarının konulduğu tabutların numaralandırılması ve çoğunun üzerinde "kimliği belirsiz" yazılması dikkati çekti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Basra bürosu şefi Bruno Husquinet, her iki taraftaki ailelerin de bugünü beklediğini söyledi.



İran-Irak savaşı 20 yıl önce sona ermesine rağmen her iki taraftan da bazı askerlerin akıbeti bilinmiyor.



İran'ın Basra Konsolosu Muhammed Baghan, uzun zamandır çözülmemiş bu sorunu tamamıyla kapanana kadar takip etmek istediklerini, hala kayıpların bulunduğunu kaydetti.

