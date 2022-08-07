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İran ile BM arasında nükleer anlaşma görüşmesi

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#İran#Birleşmiş Milletler#Nükleer
İran ile BM arasında nükleer anlaşma görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 20:11

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması, nükleer müzakereler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, nükleer müzakereler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Görüşmede, İran'ın Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri sürdürmede kararlı olduğunu belirten Abdullahiyan, "Biz güçlü ve devamlılığı olan bir anlaşmaya varma konusunda ciddiyiz. Elbette bu ABD'nin alacağı karara bağlı. ABD gerçekten anlaşmaya varmak istiyor mu veya müzakerelere gerçekçi bakabiliyor mu? Biz bu konuda irademizin ciddiyetini göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran'ın iş birliğine değinen Abdullahiyan, ajansın siyasi kararlar almaması gerektiğini ve teknik düzeyde İran'ın iş birliğine devam ettiğini söyledi. Abdullahiyan, "Nükleer silah üretilmesi ülkemizin dış politika doktrininde bulunmuyor. Bu silahların yapımı ve depolanması inancımıza ve politikamıza ters. Dini liderin fetvasında da bu silahların üretilmesi haram olarak kabul ediliyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres ise diplomasiyi İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin diğer tarafları arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin en iyi yolu olarak nitelendirerek, "Nükleer görüşmelere önem veriyoruz ve diğer taraf ülkelere de bu konuda diplomasiyi sürdürmeleri gerektiğini söylüyoruz. İran nükleer dosyasının artık kapatılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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#İran#Birleşmiş Milletler#Nükleer

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