İran ile ABD arasındaki idam tartışmalarının merkezindeydi: Protestocu Erfan Soltani serbest bırakıldı

Soltani, ülke genelindeki gösterilerin ardından 8 Ocak'ta Tahran'ın batısındaki Fardis şehrinde tutuklanmıştı.

İranlı yetkililerin aileye idamın birkaç gün içinde infaz edileceğini bildirdiği kaydedilmişti. İran yargısı, Soltani'ye ölüm cezası verilmediğini, sadece hapis cezası gerektiren güvenlik suçlamalarıyla yargılandığını ifade etti.

Soltani'nin avukatı Amir Mousakhani, müvekkilinin cumartesi günü kefaletle tahliye edildiğini doğruladı. Mousakhani, Soltani'nin cep telefonu dahil tüm kişisel eşyalarını geri aldığını ve serbest bırakılması için yaklaşık 12 bin 600 dolara denk gelen 2 milyar İran tümeni kefalet ödendiğini belirtti.

ULUSLARARASI KRİZİN ODAĞINDAYDI

BBC'nin haberine göre, giyim mağazası sahibi Erfan Soltani'nin tutuklanması ve idam haberi, dünya basınında geniş yankı bulmuştu. O dönemde Soltani'nin bir akrabası, mahkemenin son derece hızlı bir süreçle 2 gün içinde ölüm kararı verdiğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, idamlar gerçekleşirse çok sert önlemler alacağı tehdidinde bulunmuştu. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise herhangi bir saldırının bölgesel çatışmaya yol açabileceği uyarısını yapmıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yabancı medyaya insanları asma gibi bir planlarının olmadığını söylemişti.

İran hükümeti, ocak ayında yabancı medya kuruluşlarının Soltani'nin idamına dair haberlerini yalanlamıştı. İdamın ertelendiği duyurulmuştu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISINA İLİŞKİN ÇELİŞKİLİ İDDİALAR

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), aralık ayı sonlarında başlayan olaylardan bu yana 6 bin 300'den fazla kişinin öldürüldüğünü doğruladığını ve 17 bin ek ölüm vakasını araştırdığını açıkladı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) adlı bir başka grup ise nihai ölü sayısının 25 bini aşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, pazar günü yaptığı açıklamada protestocuları polise, Devrim Muhafızları'na ve bankalar ile camiler gibi tesislere saldırmakla suçladı.