Dünya Haberleri

‘İran için vakit daralıyor’

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#İran
'İran için vakit daralıyor'
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’dan yaptığı son paylaşımda, “Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve kararlılıkla hızla ilerliyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında büyük uçak gemisi Abraham Lincoln var. Venezuela’da olduğu gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir” dedi.

Nükleer silahların olmadığı adil ve eşitlikçi bir anlaşma için ‘Umarım İran hızla masaya oturur’ diyen Trump şöyle devam etti: “Zaman daralıyor, bu gerçekten çok önemli! İran’a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın! Yapmadılar ve İran’ın büyük ölçüde tahrip edildiği “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar olmasına izin vermeyin. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” dedi.

TOPYEKÛN KARŞILIK YANITI

İran tarafından Trump’a yanıt Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Hamaney’in danışmanından geldi. Arakçi, İran’ın güvenlik doktrininde kitle imha silahlarına yer olmadığını ve bu tür silahları edinmeye asla çalışmadıklarını kaydederken, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani ise, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya “sınırlı” da olsa “topyekûn” ve “benzeri görülmemiş” bir şekilde karşılık vereceklerini bildirdi.

Bu arada ABD Merkez Komutanlığı’na (CENTCOM) bağlı Hava Kuvvetleri (AFCENT), “ABD’ye ait muharip hava gücünün konuşlandırılması, dağıtılması ve sürdürülebilirliğini göstermek amacıyla” CENTCOM sorumluluk alanında bir tatbikat gerçekleştireceğini açıkladı. Tatbikatın “ev sahibi ülkelerin onayıyla, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle işbirliği içinde, güvenli ve hassas şekilde egemenliğe saygı ilkesi ön planda tutularak yürütüleceği” ifade edildi.

BAKAN FİDAN’DAN ABD’YE TAVSİYE: İRAN İLE DOSYALARI TEK TEK ÇÖZÜN

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, ABD’nin İran’a karşı olası bir askeri müdahalesine değinerek İran’a yeniden savaş başlatmanın yanlış olduğunu ve bölgesel istikrar için tek geçerli yolun diyalog olduğunu belirtti. Fidan, “İran’a saldırmak yanlıştır. Savaşı yeniden başlatmak yanlıştır. Siz (müzakereye) başladığınızda, İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakere etmeye hazır” ifadelerini kullandı. “Amerikalılara her zaman tavsiyem şu oldu, İran’la dosyaları tek tek kapatın, nükleerle başlayın, kapatın, sonra diğerlerine geçin. Hepsini bir bütün içinde sunarsanız İranlı dostlarımızın hazmetmesi ve işlemesi çok zor olur, hatta bazen küçük düşürücü görünebilir. Eğer işleri daha tolere edilebilir hale getirebilirsek, bunun yardımcı olacağını düşünüyorum” diye konuşan Fidan, İran’ın bölgede güven oluşturması gerektiğine de dikkat çekti.

‘İran için vakit daralıyor’

ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ve Arakçi, görüşmede bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

