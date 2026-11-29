Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Ganem Adası'nın kıyı sularında, adaya 2 kilometre mesafede bulunan üçüncü bir tankerin deniz mayınına çarpması sonucu şiddetli patlama ve yangın meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, tankerin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "güvenli olmayan ve yasa dışı güzergah" olarak nitelendirilen rotadan, ABD'li yetkililerin gerçek dışı iddia ve vaatlerine güvenerek gizlice geçmeye çalıştığı sırada mayına çarptığı öne sürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "izinsiz güzergahta" ilerleyen iki petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurmuştu.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı. Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.