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İran heyetine vize Belçika’yı karıştırdı

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#İran#Tunç Soyer#Fatma Şahin
İran heyetine vize Belçika’yı karıştırdı
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

Brüksel’de geçen hafta yapılan, Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi isimlerin katıldığı Şehir Zirvesi’ne, aralarında Tahran Belediye Başkanı’nın da yer aldığı bir İran heyetinin katılması hükümette krize neden oldu.

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Devlet Bakanı Pascal Smet istifa etmek zorunda kalırken Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib muhalefetin istifa baskısı altında.

KOLTUĞU SALLANTIDA

Ziyaretin hükümet krizine dönüşme noktasına gelmesinde İran heyetine, önce olumsuz görüş bildirilmesi ardından vize verilmesi etkili oldu. Geçen hafta Federal Meclis’e bilgi veren Lahbib’in yarın Dışişleri Komisyonu, perşembe tekrar Federal Meclis önüne çıkması bekleniyor. Muhalefet Lahbib’in istifasını isterken, partisi ise bakanın arkasında duruyor.

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#İran#Tunç Soyer#Fatma Şahin

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