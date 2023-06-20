İran heyetine vize Belçika’yı karıştırdı

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Devlet Bakanı Pascal Smet istifa etmek zorunda kalırken Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib muhalefetin istifa baskısı altında.
KOLTUĞU SALLANTIDA
Ziyaretin hükümet krizine dönüşme noktasına gelmesinde İran heyetine, önce olumsuz görüş bildirilmesi ardından vize verilmesi etkili oldu. Geçen hafta Federal Meclis’e bilgi veren Lahbib’in yarın Dışişleri Komisyonu, perşembe tekrar Federal Meclis önüne çıkması bekleniyor. Muhalefet Lahbib’in istifasını isterken, partisi ise bakanın arkasında duruyor.