İran havadan havaya füze denedi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Devlet televizyonu, Hava Kuvvetlerini kaynak göstererek, havadan havaya ısıya duyarlı 40 kilometre menzilli yeni bir füzenin başarıyla denendiğini belirtti.

Seri üretimine başlanan füzenin 100 kilometre menzilli yeni versiyonunun ise tasarı safhasında olduğu kaydedilen haberde, İranlı bilim adamları ve uzmanların imzasını taşıyan radara yakalanmayan yeni bir savaş uçağının da tasarlandığı bildirildi.



Söz konusu uçağın birkaç ay içinde test uçuşlarına başlayacağı ve seri üretimi için düğmeye basılacağı ifade edildi. İran, ordunun kara, hava ve deniz gücü için gerekli tüm donanım ve silahları yerli sanayi ile karşılayabilecek konuma geldiğini açıklamıştı.