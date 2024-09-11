İran hamlesi tüm dengeleri değiştirdi! Biden'dan Putin'i çıldırtacak plan....

Haberin Devamı

İran'ın Rusya'ya onlarca balistik füze gönderdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Her ne kadar Tahran ve Kremlin söz konusu iddiayı yalanlasa da ABD ve Ukrayna sevkiyat konusunda hemfikir gibi görünüyor.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Londra’da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile ortak basın toplantısı sırasında Rusya'nın İran ve Kuzey Kore desteğine sırtını dayadığını öne sürerek, "Düzinelerce Rus askeri personeli Fetih-360 balistik füze sistemini kullanma konusunda İran’da eğitim aldı.” dedi.



İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre, Moskova'nın İran hamlesi sonrası, ABD başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya'ya İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlatmasına ilişkin yasağı kaldırmaya hazırlanıyor. Gazeteye göre başkan politikasını değiştirmeyi planlıyor, füzeler birkaç hafta içinde Rusya'ya karşı kullanılabilir.

Haberin Devamı

ABD VE İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLARI KİEV'E GİDECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile birlikte Ukrayna'ya giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek. Görüşmede kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili detaylar görüşülecek.

Blinken, Biden ve İngiltere'nin yeni başbakanı Keir Starmer'ın Cuma günü Beyaz Saray'da yapılacak bir zirvede politikayı değiştirmeyi görüşeceklerini söyledi ve başkanın "bu ihtimali dışlamadığını" vurguladı.



Telegraph gazetesine göre İran'ın Rusya'ya silah göndermesi, silahlar konusundaki hassas dengeyi değiştirdi. ABD'li ve Ukraynalı yetkililer söz konusu füzelerin Ukraynalılar üzerinde kullanılacağından emin.

İngiliz hükümetine yakın kaynaklar da uzun menzilli füzeler konusunda tutum değişikliğinin mümkün olduğunu ancak bunun garanti olmadığını, görüşmelerin üst düzeyde devam ettiğini söylüyor.

Haberin Devamı

İNGİLTERE BASKI YAPIYOR, ABD ENDİŞELİ

Storm Shadow füzeleri, Kırım da dahil olmak üzere işgal altındaki Ukrayna'da Rus ilerleyişini durdurmada oldukça etkili oldu ve Ukraynalı yetkililer bu füzelerin bir sonraki aşamada Rus ikmal hatlarını kesmek için kullanılabileceğini savunuyor.

Telegraph'a göre, İngiltere, Rusya içinde Storm Shadows da dahil olmak üzere uzun menzilli füzeleri kullanma izni verilmesi için baskı yapıyor. Ancak bu füzeler bazı ABD sistemleri ile birlikte kullanılıyor. Biden yönetimi kendi teknolojisinin Rusya toprakları içinde kullanılmasına şimdiye kadar izin vermedi. Pentagon da Batılı füzelerin Rusya içinde kullanılmasının çatışmayı tırmandırabileceğinden endişe duyuyor.



Haberin Devamı

Storm Shadow, 1994 yılından bu yana Matra ve British Aerospace tarafından geliştirilen ve şu anda MBDA tarafından üretilen bir İngiliz-Fransız uzun menzilli, stealth havadan fırlatılan seyir füzesidir. "

Storm Shadow füzesi yaklaşık 1,300 kilogram (2,900 lb) ağırlığa sahiptir ve 450 kilogramlık (990 lb) bir konvansiyonel savaş başlığı barındırır. Fiziksel boyutları arasında maksimum gövde çapı 48 santimetre (19 inç) ve kanat açıklığı üç metre (120 inç) bulunmaktadır. 0.8 Mach hızında çalışan Microturbo TRI 60-30 turbojet motorundan güç alır ve yaklaşık 560 kilometre (300 deniz mili; 350 mil) operasyonel menzile sahiptir.