İran gözünü kararttı: Trump ve Netanyahu'nun başına 50 milyon dolar ödül

İran’da, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik dikkat çeken bir yasa tasarısı gündeme geldi. İran Meclisi’nde hazırlanan tasarıda, Trump ve Netanyahu’nun öldürülmesi karşılığında 50 milyon Euro ödül verilmesinin resmileştirilmesinin planlandığı öne sürüldü.

İRAN MECLİSİNDE “KARŞI EYLEM” TASARISI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, “İslam Cumhuriyeti Askeri ve Güvenlik Güçlerinin Karşı Eylemi” başlıklı bir plan hazırlandığını açıkladı.

Azizi, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve CENTCOM Komutanlığı’nı, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik saldırılardan sorumlu tuttuklarını belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Azizi, “Trump, Ali Hamaney’in öldürülmesini emrettiği için her Müslüman ve her özgür insan tarafından cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Trump veya Netanyahu’yu öldüren kişi ya da gruplara 50 milyon Euro ödeme yapılmasının yasal zemine oturtulması hedeflenirken ödülün, öldürülen ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in intikamı olarak tanımlanacağı ifade edildi.

“TRUMP VE NETANYAHU’YU CEHENNEME GÖNDERECEK”

İran Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Mahmud Nabavian da mecliste yakında oylama yapılacağını duyurdu.

Nabavian, söz konusu ödülün “Trump ve Netanyahu’yu cehenneme gönderecek” kişiler için planlandığını söyledi.

İranlı yetkili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ruhani lider ve askeri komutanlara yönelik tehditler yeniden gündeme geliyor. Amerikalı ve Siyonist yetkililer şunu bilmelidir; yeni bir saldırı olursa onları saraylarıyla birlikte yok ederiz.”

HACKER GRUPLARI VE KAMPANYALAR DA DEVREDE

İran’a yakın medya organları ve hacker grupları da son dönemde benzer çağrılarla gündeme gelmişti.

Tahran yönetimine yakınlığıyla bilinen Ali Ekber Raefipour’a ait “Masaf” isimli medya kuruluşu, daha önce “Trump’ı Öldür” kampanyası için 50 milyon dolarlık kaynak oluşturulduğunu iddia etmişti.

“Handala” isimli hacker grubu ise Donald Trump ve Binyamin Netanyahu’nun “ortadan kaldırılması” için 50 milyon dolar ayırdıklarını öne sürmüştü.

Açıklamada, ödülün “somut eylem gerçekleştiren” kişi veya gruplara verileceği belirtilmişti.

TRUMP: SALDIRILARI ERTELEDİM

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran'la yaptıkları görüşmelerde "anlaşmaya yakın olduklarını" ifade ettiklerini söyleyerek, bu sebeple planladıkları İran saldırısını ertelediklerini kaydetti.

Trump, İran’a yeni saldırı planını (19 Mayıs) salı günü için yaptıklarını ifade ederek, "Bunu bir süreliğine erteledim; umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine. İran’la çok kapsamlı görüşmeler yapıyoruz ve bunların neye varacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, söz konusu 3 ülke liderinin "İran'la görüşmelerde sona gelindiği için saldırıların 2-3 gün ertelenmesini" istediklerini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini vurguladı.

"Şu anda İran'la doğrudan görüşüyorlar ve bir anlaşmaya varma ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor. Eğer bu anlaşmayı onları (İran'ı) yerle bir etmeden başarabilirsek, çok mutlu olurum." diye konuşan Trump, anlaşma sağlanması halinde İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizdi.

Söz konusu görüşmelerden ne çıkacağını beklediklerini dile getiren Trump, "Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşündüğümüz dönemler daha önce de oldu, ancak sonuç alınamadı. Ancak şimdi durum biraz farklı." yorumunu yaptı.

İSRAİL’DE YENİ SAVAŞ SENARYOSU

İsrail basınında yer alan haberlerde ise Tel Aviv yönetiminin İran’la çatışmaların yeniden başlamasına hazırlandığı öne sürüldü.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, ABD ve İsrail’in İran’ın yeni bir saldırı düzenleyebileceği ihtimali nedeniyle savunma hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da savaşın yeniden başlaması seçeneğine sıcak baktığı iddia edildi.