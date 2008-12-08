İran, Gazze için İKT'yi acil toplantıya çağırdı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik ablukasının kaldırılması için İslam Konferansı Teşkilatı'nı (İKT) acil toplantıya çağırdı.

İran Meclisi, Gazze Şeridi'nde süre giden İsrail saldırısı ve ablukasına karşı İKT'nin harekete geçmesini istedi.



İKT dönem başkanı olan Mısır'a da çağrıda bulunularak, Refah geçiş kapısını açması ve Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ortam oluşturulması istendi.

BM ve bazı ülkelerin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardım ve acil ihtiyaç malzemeleri ulaştırmada İsrail engeliyle karşılaştığı belirtildi.



İsrail'in Haziran 2007'den beri kuşatma altında tutuğu Gazze Şeridi'nde yaşayan 1,5 milyon Filistinli temel gıda maddeleri, ilaç ve enerji ihtiyacını yeteri düzeyde karşılayamıyor.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, bir süre önceki açıklamasında uluslararası toplumun İsrail'e karşı harekete geçmemesini eleştirmiş, "İnsan hakları ve demokrasinin öncüsü olduğu iddiasında olanlar, Filistin'de kadın ve çocukların öldürülmesine sessiz kalıyor" ifadesini kullanmıştı.



"İsrail'in Filistin halkına zulmü, çöküşü geciktirmeye yönelik boş çabalardır" diyen Ahmedinejad, "İsrailli yetkililer ve onların destekçileri bu zulmün sorumlularıdır ve bir gün yargılanacaklar" demişti.



Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışmalar Kuruluşu (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık krizinin gün geçtikçe kötüleştiğini açıklamıştı.