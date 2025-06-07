İran füzesine Çin malzemesi

Haberin Devamı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Tahran yönetimi geçen yıl İsrail’in saldırılarında büyük hasar gören füze üretim altyapısını yeniden inşa etmek ve bölgede etkisi zayıflayan vekil güçlerini yeniden canlandırmak için girişimlerde bulunuyor. İran’ın bu doğrultuda Çin’e katı yakıtlı roket yapımında kullanılan binlerce tonluk amonyum peklorat siparişi verdiği iddia ediliyor.

Malzemelerin önümüzdeki aylarda İran’a teslim edilmesinin beklendiği ve siparişin muhtemelen aylar önce verildiği belirtiliyor. İddialara göre İran malzemelerin bir kısmını Yemen’deki Husiler başta olmak üzere bölgedeki vekil güçlerine aktaracak. İran’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Çin Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen ay İran’ın balistik füze programında karbon fiber üretimini yerlileştirme çabalarına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong merkezli bazı kişi ve firmaları yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.