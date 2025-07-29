İran füzeleri ABD’nin THAAD stoğunu eritmiş

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Amerikan CNN’in haberine göre, ABD ordusu, İran’ın İsrail’e misilleme olarak gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarını önlemek için 100 ila 150 arasında THAAD (yüksek irtifa hava savunma sistemi) füzesi ateşledi. Bu sayı, ABD’nin gelişmiş hava savunma sistemi stoğunun yaklaşık dörtte birine denk geldi.

YENİLEME YILLAR ALACAK

Washington merkezli düşünce kuruluşu Amerika Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü (JINSA) tarafından yapılan bir analizde THAAD’lerin İsrail’in Arrow-2 ve Arrow-3 önleyici füzeleriyle birlikte İran’ın 574 füzesinden 201’ini düşürdüğü belirtildi. Ancak hem ABD’nin hem de İsrail’in önleyici stoğunun savaş boyunca hızla tükendiği, mevcut üretim hızıyla bu stokların yeniden dolmasının 3 ila 8 yılı bulabileceği öne sürüldü. ABD envanterinde yedi THAAD bataryası bulunurken, bunların ikisi savaş sırasında İsrail’e konuşlandırılmıştı. THAAD’lar, kısa, orta ve menzil geçişli balistik füzelerini, dünya atmosferi içinde ya da dışında son uçuş safhasında imha edebilen mobil bir hava savunma sistemi olarak görev yapıyor.