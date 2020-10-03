Ä°ran Ermenistan ile Azerbaycan'Ä± "sÄ±nÄ±r tacizleri" konusunda uyardÄ±

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasÄ±nda DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar esnasÄ±nda Ä°ran topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸen havan toplarÄ± ve roketlerle ilgili gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulundu.

Azerbaycan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± gÃ¶sterilmesi, sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± ve ciddi mÃ¼zakerelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸine vurgu yapan Hatibzade, Ä°ran'Ä±n bu konuda yardÄ±mcÄ± olmaya hazÄ±r olduÄŸunu yineledi.Â

Ä°ran tarafÄ±na dÃ¼ÅŸen havan toplarÄ± ve roketler konusunda ise Hatibzade ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ãœlkemizin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerindeki hareketliliÄŸi bÃ¼yÃ¼k bir hassasiyetle izliyoruz. Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n taraflarÄ±ndan topraklarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik hiÃ§bir taciz kabul edilemez. TÃ¼m taraflarÄ± bu konuda gerekli dikkati gÃ¶stermeleri konusunda ciddi bir biÃ§imde uyarÄ±yoruz."