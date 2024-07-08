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İran duyurdu: ABD ile dolaylı müzakereler yapıldı

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#ABD#İran#Müzakere
İran duyurdu: ABD ile dolaylı müzakereler yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 14:48

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ile iletişim kanallarının açık olduğunu Tahran ile Washington arasında dolaylı müzakerelerin gerçekleştirildiğini ve detayların uygun zamanda açıklanacağını duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın 9. Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik eden Kenani, "Dışişleri Bakanlığı, seçilmiş cumhurbaşkanına yardım etmek ve ulusal çıkarları gerçekleştirmek için tüm kapasitesini kullanacaktır." dedi.

Kenani, Kanada yönetiminin bu ülkedeki İranlıların oy kullanabilmesi için sandıkların kurulmasına izin vermediğine işaret ederek, "Vatandaşlık hakkını savunduğunu iddia eden bu ülkenin çok sayıda İranlıyı vatandaşlık haklarını kullanmaktan mahrum bırakması üzücüdür." ifadelerini kullandı.

İRAN VE RUSYA ARASINDA BANKACILIK ANLAŞMASI

İran ile Rusya arasında mali ve ekonomik bağları güçlendirmeyi ve ABD yaptırımlarının etkilerini azaltmayı hedefleyen bankacılık anlaşmasına değinen Kenani, anlaşmanın tüm BRICS üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesini teklif ettiklerini söyledi.

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Kenani, İsrail'in Lübnan'a yönelik topyekün saldırı ihtimalinin sorulması üzerine "İran'ın bu durumda Lübnan'ı savunmaktan geri durmayacağını" ifade etti.

İran ile ABD arasında bölgesel gelişmeler ve nükleer konusunda Umman aracılığındaki müzakere sürecine de değinen Kenani, şöyle konuştu:

"İran ile ABD arasındaki diplomatik kanallar açık. Diplomatik kanallarımız çeşitli yollardan dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. İran ulusunun haklarının korunması için tüm diplomatik kapasitemizi kullanıyoruz. Uygun zamanda ayrıntılarını açıklayacağız."​​​​​​​

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#ABD#İran#Müzakere

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