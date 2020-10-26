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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 18:42 | Son Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanı'ndan Fransa'daki İslam düşmanlığına tepki: 'İslamın kutsallarına hakaretler, ifade özgürlüğünün istismarıdır'

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İran Dışişleri Bakanı'ndan Fransa'daki İslam düşmanlığına tepki: 'İslamın kutsallarına hakaretler, ifade özgürlüğünün istismarıdır'
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Müslümanlara ve İslam'ın mukaddesatına hakaretleri "ifade özgürlüğünün suistimal edilmesi" olarak niteledi.

Zarif, Twitter hesabında paylaştığı mesajında, Fransa'da "ifade özgürlüğü" kisvesi altında Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlere ve Fransız yetkililerin İslam'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

İslam'ın kutsallarına hakaretlerin aşırılığı besleyeceğine dikkati çeken Zarif, "Müslümanlar, sömürgeci rejimlerin güçlendirdiği ve onların kuklaları tarafından yayılan nefret kültünün temel kurbanlarıdır. Bu tür aşırılık yanlılarının menfur suçları için 1,9 milyar Müslümana ve onların kutsalına hakaret etmek, ifade özgürlüğünün fırsatçı bir istismarıdır." ifadelerini kullandı.

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