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DHA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 23:33 | Son Güncelleme:

İran'dan Süleymani açıklaması: O defteri kapatmadık

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İran'dan Süleymani açıklaması: O defteri kapatmadık
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Tehdit etmek benim işim değil ancak o defter henüz kapanmadı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zarif, "Tehdit etmek benim işim değil ancak o defter henüz kapanmadı" dedi. Süleymani'nin bir kahraman olduğunu ifade eden Zarif, Süleymani'nin DEAŞ terör örgütüne karşı oynadığı rolün çok önemli olduğunu vurguladı.

NELER OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin hava saldırısında 3 Ocak 2020de Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan defalarca intikam mesajları verilmişti. İran, Irak'ta bulunan ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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