İran Dışişleri Bakanı Zarif ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Guterres, Tahran yönetiminin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi ve İran'ın bu konuda karşılaştığı engellerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Guterres'in "İran'ın koronavirüsle mücadele edebilmesi için ABD yaptırımlarının kaldırılmasının gerekliliğine vurgu yaptığı" belirtildi.

Zarif de yardımları dolayısıyla BM kurumlarına teşekkür ederken, ABD yaptırımlarının kalkması gerektiğini yineledi.

Öte yandan Zarif'in Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile de telefonda görüştüğü açıklandı.

Görüşmede koronavirüsle ilgili gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.