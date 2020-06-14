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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 09:34,Son Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanı Zarif bugün Türkiye'ye geliyor

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İran Dışişleri Bakanı Zarif bugün Türkiye'ye geliyor
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, 14-15 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, Zarif'in İstanbul'a geleceğini bildirdi.

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