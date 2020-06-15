Bakan Çavuşoğlu: İran ile uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. görüşmenin ardından ikili ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün samimi bir ortamda önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldık. Bir İran ziyaretimiz vardı sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde pandemi sebebiyle bunu ertelemek zorunda kalmıştık. İran ile sınırları açtık, 1 Ağustos'ta uçuşlar başlıyor. Bu ziyareti en kısa sürede gerçekleştireceğiz. özellikle Astana formatında dönem başkanlığı İran'da idi bu zirvenin de gerçekleştirilmesine çalışacağız. İnşallah İran'da gerçekleştireceğiz. Astana ve Soçi için çaba harcıyoruz.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Biz her zaman diyalog içerisinde olmalıyız. Diplomatik taşınmazlarla ilgili bir anlaşma imzaladık. Bu konu ile ilgili vatandaşlarımıza inşallah yakın zamanda yardımcı olacağız. Türkiye'ye doğalgaz akışı yeniden başlayacak. Suriye'de kalıcı barış için önce sanal ortamda ardından İran'da bir toplantı düzenleyeceğiz.

SORU- RUSYA İLE LİBYA GÖRÜŞMESİ NEDEN ERTELENDİ?

Bakan Çavuşoğlu: Temel prensipler konusunda görüş ayrılığımız yok. Hafter kaybetmeye başlayınca ülke egemenliğine el koydum dedi. Libya'da kalıcı bir süreç için Rusya ile tekrar konuşmalı ve ortak bir belgeyi açıklamalıyız. Dün Lavrov ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Libya görüşmesinin ertelenmesinin başka yere çekilmesine gerek yok. Rusya ile farklı taraflarda olduğumuz açık ama kriz yok. Ateşkes konusunda kriz çıktı yorumları yapılmasın. Görüşmenin ertelenmesi kararını birlikte aldık.