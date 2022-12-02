İran Dışişleri Bakanı Kenani: İsrail ve destekçileri için alarm zilleri çaldı

Haberin Devamı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İsrail'e olan nefretin küresel bir boyut kazandığına değinerek, "Siyonist rejim ve destekçileri için alarm zilleri çalındı. İsrail içeride siyasi ve güvenlik çıkmazı ve krizi ile karşı karşıyadır. İsrail'e yönelik nefretin küreselleşmenin bazı boyutları Katar'daki Dünya Kupası maçlarında da görülmektedir. Siyonist İsrail rejimi ve destekçilerinin İranofobiye odaklanması, kamuoyunu Filistin meselesinden saptırmak ve İsrail'e suni teneffüs vermek için başarısız bir girişimdir. İsrail rejiminin ABD desteğiyle daha fazla sayıda hükümetle uzlaşı çabası, dünya milletlerinin bu rejime ve onun gayri meşru doğasına yönelik nefretini azaltmada etkili olmayacaktır. Dünya Kupası'nın gerçek kazananı Filistin milleti, kaybedeni ise Siyonist rejimdir" ifadelerini kullandı.