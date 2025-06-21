İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den kritik açıklama

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupalı üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Amerikan basın kuruluşu NBC News'e verdiği mülakatta, ABD ile diplomatik çözüm için masaya oturmanın zorlaştığını söyledi.

Tahran ile Washington arasında 15 Haziran'da yapılması planlanan nükleer görüşmelerden yalnızca birkaç gün önce İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları düzenlediğini anımsatan Arakçi, diplomatik görüşmeler için artık ABD'ye güvenilip güvenilmeyeceğinden emin olmadıklarını kaydetti.

ABD'nin, diplomasiye ilgi duymadığını ve nükleer müzakereleri "İsrail'in hava saldırısını örtbas etmek" için kullandığını savunan Arakçi, "Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları şey, diplomasiye ihanetti." ifadelerini kullandı.

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İranlı Bakan Arakçi, ülkesinin müzakereye hazır olduğunu ancak bunun için İsrail'in hava saldırılarının durması gerektiğini vurguladı.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNDEN "TAMAMEN" VAZGEÇİLMEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın "uranyum zenginleştirme faaliyetinden vazgeçilmesi" konusundaki talebini yerine getiremeyeceklerini ifade eden Arakçi, her ülkenin barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Arakçi, uranyum zenginleştirmeden "tamamen vazgeçmeyeceklerini" Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a da görüşmeleri esnasında defalarca ilettiğini belirtti.

Witkoff'la iletişiminin sürdüğünü ancak daha önce verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Arakçi, "Artık aramızda güven eksikliği var çünkü vaatlerini ve bize yapabileceğimizi söylediği şeyleri yerine getirmedi." diye konuştu.

SALDIRMASI HALİNDE MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA ABD'YE YANIT VERİLECEK

Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahaleye karar vermesi halinde İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanacağını belirten Arakçi, İsrail'e karşı nasıl yanıt verildiyse ABD'ye de aynısını yapacaklarını ifade etti.

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Arakçi, "Savaşta taraflar birbirine saldırır. Bu, gayet anlaşılır. Meşru müdafaa her ülkenin hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alınacağı yönündeki açıklamasına da değinen Bakan Arakçi, böyle bir eylemin "işleyebilecekleri en büyük suç olacağını" ancak İsrail'in bunu yapamayacağını belirtti.

"BOMBARDIMAN ALTINDAYKEN ABD İLE MÜZAKEREYE GİDEMEYECEĞİM AÇIK"

Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu öncesi de basına değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin ABD ile 15 Haziran'da 6. tur müzakereleri gerçekleştirmesinden iki gün önce "İsrail'in İran'a saldırmaya karar verdiğini" kaydeden Arakçi, "Diplomasiye karşı oldukları açık, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar, 2015'teki gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız." ifadelerini kullandı.

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Arakçi, İran'ın ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri ile 2015'teki anlaşmasını hatırlatarak, "Bu, iki yıllık müzakerelerin sonucuydu ve sonra anlaşmayı imzaladığımızda tüm dünya bunu kutladı." dedi.

Diplomasinin önemine dikkati çeken Arakçi, "Yani bu, diplomasinin işe yarayabileceği anlamına geliyor. Geçmişte işe yaradı ve gelecekte de işe yarayabilir fakat diplomasiye geri dönebilmemiz için saldırganlığın durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açıktır." diyen Arakçi, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki ABD'nin başından beri bu saldırganlığın içinde olduğu sonucuna vardık. Bunu inkar ettiler. İşin içinde olmadıklarını söyleyip duruyorlar ama ilk günden beri işin içinde olduklarına dair elimizde pek çok gösterge var ve şimdi, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) attığı tweetler ve verdiği röportajlar, ABD'nin bu konulardaki liderliğinden bahsettiğini açıkça ortaya koyuyor."

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Arakçi, "Maalesef ABD'nin de bu saldırganlığa katılabileceğini duyduk. Bu, çok talihsiz bir durum olacaktır. Bunun herkes için çok ama çok tehlikeli olacağına inanıyorum." diye konuştu.