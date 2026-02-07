×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD saldırırsa bölgedeki üslerini hedef alırız

Güncelleme Tarihi:

#Abbas Arakçı#Nükleer Program#İran Dışişleri
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD saldırırsa bölgedeki üslerini hedef alırız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 19:58

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, olası bir ABD saldırısında, ABD topraklarına doğrudan saldıramayacaklarını ancak bölgedeki askeri üslerini hedef alacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

Katar’ın başkenti Doha’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, burada bir televizyon kanalına gündeme dair açıklamalar yaptı. ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bombardımanların İran’ın nükleer kapasitesini yok edemediğini savunan Arakçi, nükleer programın sürdürülebilirliği konusunda kararlılık mesajı verdi. Arakçi, “Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli, bu bizim hakkımızdır. Ancak zenginleştirme oranı konusunda bir anlaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

ABD ile Umman'da yürütülen dolaylı müzakerelerin ‘iyi bir başlangıç’ olduğunu ifade eden Arakçi, buna rağmen iki ülke arasındaki güven sorununun aşılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Savunma kapasiteleri konusunda taviz vermeyeceklerini dile getiren Arakçi, “Füzeler asla müzakere konusu değildir. Bu konu tamamen bizim savunmamıza yönelik bir meseledir. Müzakerelerin her türlü tehdit ve baskı atmosferinden uzak bir zeminde yürütülmesi şarttır” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Olası bir askeri müdahaleye ilişkin ABD’ye açık bir uyarıda bulunan Arakçi, İran'ın karşı stratejisinin sınırlarını da çizdi. ABD'nin doğrudan bir saldırı başlatması durumunda İran'ın vereceği karşılığa değinen Arakçi, “Washington’un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldıracak doğrudan bir imkanımız bulunmuyor. Ancak böyle bir durumda, ABD’nin bölgedeki askeri üslerini hedef alırız” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abbas Arakçı#Nükleer Program#İran Dışişleri

BAKMADAN GEÇME!