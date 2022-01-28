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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Nükleer anlaşma için ABD ve Batı somut adımlar atmalı"

#İran#BM#Antonio Guterres
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nükleer anlaşma için ABD ve Batı somut adımlar atmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek ABD ve Batılı ülkelerin iyi bir anlaşma için somut adım atmaları gerektiğini söyledi.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili arasındaki görüşmede, Viyana'da devam eden nükleer müzakereler, Afganistan ve Yemen savaşı konuları ele alındı. Viyana'daki nükleer müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyen Abdullahiyan, "Kalıcı ve güvenilir bir anlaşma için ABD ve Batılı ülkelerin somut ve pratik adımlar atması gerekiyor. Tahran yönetimi, iyi ve kalıcı bir anlaşma için ciddi" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Yemen savaşında BM'nin daha fazla yapıcı rol alması gerektiğini belirterek Yemen'de çözümün askeri değil siyasi ve diyalog yoluyla çözülebileceğine değindi.

BM Genel Sekreteri Guterres ise nükleer müzakerelerdeki olumlu ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve BM'nin her türlü barışı ve uluslararası diyaloğu desteklediğini belirtti.

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