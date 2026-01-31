İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi CNN Türk'e konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak hedefimiz bölgenin refahı

Haberin Devamı

Türkiye'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Kritik görüşmenin ardından CNN Türk'e konuşan Arakçi, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin güçlü ve yapıcı olduğunu belirterek, iki ülkenin sürekli fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Arakçi, Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldiklerini; diplomasi yoluyla bölgesel sorunlara çözüm bulunması konusunda görüş alışverişi yaptıklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE’NİN HER ZAMAN İRAN İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÇOK YAPICIYDI"

Türkiye’nin İran’a yönelik tutumunu her zaman yapıcı bulduklarını vurgulayan Arakçi, "Türkiye’nin her zaman İran ile ilgili görüşleri çok yapıcıydı ve bu bizim için oldukça önemliydi. Özellikle İran ve işgalci rejim İsrail’in 12 günlük savaşında da Türkiye’nin bu yapıcı görüşünü gördük. İran ve Türk milleti arasında çok güçlü bir bağ var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘diplomasiyi kullanmak bölgeye yarar sağlar’ dedi. Türkiye, bölgede de bir çözüm yolu bulmak için çalışıyor. Biz bu çalışmalara pozitif bakıyoruz." dedi.

ABD'NİN TEHDİTLERİNE CEVAP

ABD ile olası müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, Washington ile şu aşamada ciddi bir müzakere zemininin bulunmadığını söyledi. Gerçek ve sonuç alıcı bir müzakere için öncelikle tehdit ve baskı ortamının ortadan kalkması gerektiğini vurgulayan Arakçi; müzakerenin içeriği, şekli ve kuralları konusunda ortak bir zemin oluşturulmadan ilerleme sağlanamayacağını ifade etti.

ABD’nin İran’la üçüncü ülkeler aracılığıyla sık sık temas kurmaya çalıştığını belirten Arakçi, İran’ın adil ve dengeli bir diplomasiye hazır olduğunu söyledi. Ancak müzakerenin dikteyle yürütülemeyeceğini vurgulayan Arakçi, karşılıklı saygı ve eşit şartlar sağlanmadan adil bir anlaşmanın mümkün olmayacağını kaydetti.

"SALDIRI OLURSA GÜÇLÜ BİR YANIT VERİRİZ"

Haziran ayında yaşanan saldırıların İran açısından büyük bir güvensizlik yarattığını ifade eden Arakçi, ABD’nin gerçekten diplomasi istiyorsa bu güvensizliği gidermesi gerektiğini belirtti. İran’ın savunma kapasitesine de değinen Arakçi, olası bir saldırıya güçlü ve kararlı bir karşılık verileceğini vurguladı. Geçen hazirandaki saldırının başarısız olduğunu söyleyen Arakçi, benzer bir durumun tekrarlanması halinde yine aynı sonucun yaşanacağını ifade ederek, “Eğer bir saldırı olursa, buna şok edici, sert ve çok güçlü bir yanıt veririz” dedi.

DİPLOMASİ VURGUSU

Arakçi, tüm bu gelişmelere rağmen İran’ın önceliğinin diplomasi olduğunu belirterek, aklın ve diyaloğun hakim gelmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

"KENDİMİZİ SAVUNACAK KAPASİTEMİZ VAR"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve İran’ın olası senaryolara yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, İran’ın kendini savunacak güce sahip olduğunu vurgulayarak, “Bizim kendimizi savunacak kapasitemiz var, kimseye ihtiyacımız yok” dedi.

Savunma sistemlerinin daha da güçlendirileceğini belirten Arakçi, bu konuda detay vermekten kaçındı. Rusya ve Çin’den askeri destek alınıp alınmadığı yönündeki sorulara yanıt vermeyen Arakçi, İran’ın elinde farklı seçenekler bulunduğunu ve tüm senaryoların değerlendirildiğini ifade etti. İran rejimi ve hükümetinin olası bir saldırıya verilecek yanıt konusunda tam bir görüş birliği içinde olduğunu vurguladı.

"HER OLASILIĞA HAZIRIZ"

Bölgede İran’ı tehdit ettiği belirtilen ABD donanmasına ait destroyerler ve askeri yığınak iddialarına ilişkin de konuşan Arakçi, istihbarat raporlarının yakından takip edildiğini, her ihtimale karşı hazırlık yapıldığını söyledi. İsrail ve İsrail’deki seçimlerin bu süreçte belirleyici olmadığına dikkat çeken Arakçi, “Biz kendimizi her olasılığa hazırladık” ifadelerini kullandı.

AB'NİN İRAN'A KARŞI TUTUMU

Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmesini sert sözlerle eleştiren Arakçi, bu kararın “büyük bir stratejik hata” olduğunu savundu. Devrim Muhafızları’nın DEAŞ ve terör örgütleriyle mücadelede kritik rol oynadığını belirten Arakçi, Avrupa’nın bu tutumunun bölgedeki gerilimi azaltmayacağını, aksine körüklediğini söyledi.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR

İran’daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arakçi, barışçıl ekonomik itirazlarla silahlı ve şiddet içeren eylemlerin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Resmi rakamlara göre hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 3 bin 100 olduğunu belirten Arakçi, daha yüksek sayılara ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün güvenlik güçleri olduğunu ve “şehit” olarak kabul edildiklerini söyledi.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

Rejim değişikliği iddialarına da değinen Arakçi, bunun gerçekçi olmadığını savunarak, İran’daki siyasi sistemin köklü ve güçlü olduğunu belirtti.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Suriye’ye ilişkin açıklamalarında ise İran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını desteklediğini vurgulayan Arakçi, İsrail’in Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Terör örgütleriyle mücadele konusunda da net mesajlar veren Arakçi, İran’ın kendi güvenliğini tehdit eden tüm yapılara karşı mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL İTTİFAK ÖNERİSİ

Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği bölgesel ittifak önerisinin de ele alındığını belirten Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapılan görüşmelerde ortak hedefler doğrultusunda iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini kaydetti.