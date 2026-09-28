İran ‘diplomasi’ dedi... Trump teklifi reddetti

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Trump, önceki gün yaptığı açıklamada “Tekliflerini reddediyorum. Çok kötü kaybettikleri için Hürmüz’ü hemen açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı. Trump bu hafta İran ile daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti. ABD Başkanı’nın açıklamasının ardından Tahran’dan ise ‘diplomasi’ mesajı geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabulucuların Washington’ın planı kesin olarak reddettiğini henüz İran’a resmi biçimde iletmediğini belirterek “ABD Başkanı’ndan hem iyi hem de çelişkili açıklamalar duyuluyor. Biz arabulucular vasıtasıyla kesin cevabı bekliyoruz. Gelecek cevaba göre karar alacağız. Onları bu çıkmazdan yalnızca müzakere edilmiş bir çözüm çıkarabilir” ifadesini kullandı. “Masada çok makul bir plan var, sebepsiz yere reddedilirse bu ABD’nin hatası olur” diyen Arakçi, cuma günü BM’de yaptığı bir açıklamada da, “İran, ABD’ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde” ifadelerini kullanmıştı.