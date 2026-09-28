×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran ‘diplomasi’ dedi... Trump teklifi reddetti

Güncelleme Tarihi:

#İran#Trump#Hürmüz Boğazı
İran ‘diplomasi’ dedi... Trump teklifi reddetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine açılması için Katar aracılığıyla sunduğu yedi günlük planı reddettiğini açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trump, önceki gün yaptığı açıklamada “Tekliflerini reddediyorum. Çok kötü kaybettikleri için Hürmüz’ü hemen açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı. Trump bu hafta İran ile daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti. ABD Başkanı’nın açıklamasının ardından Tahran’dan ise ‘diplomasi’ mesajı geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabulucuların Washington’ın planı kesin olarak reddettiğini henüz İran’a resmi biçimde iletmediğini belirterek “ABD Başkanı’ndan hem iyi hem de çelişkili açıklamalar duyuluyor. Biz arabulucular vasıtasıyla kesin cevabı bekliyoruz. Gelecek cevaba göre karar alacağız. Onları bu çıkmazdan yalnızca müzakere edilmiş bir çözüm çıkarabilir” ifadesini kullandı. “Masada çok makul bir plan var, sebepsiz yere reddedilirse bu ABD’nin hatası olur” diyen Arakçi, cuma günü BM’de yaptığı bir açıklamada da, “İran, ABD’ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Trump#Hürmüz Boğazı

BAKMADAN GEÇME!