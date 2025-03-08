İran Dini Lideri Hamaney: İran, dayatmaları asla kabul etmeyecek

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ramazan ayı kapsamında ülke yetkilileri ile bir araya geldi. Tahran’da düzenlenen toplantıya askeri ve üst düzey devlet yetkilileri, eski bürokratlar ve sosyal-kültürel alanda faaliyet gösteren isimler katıldı. Hamaney kendisinden önce konuşma yapan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeskiyan’ı takdir ederek, "Umarım Cumhurbaşkanı çok uzak olmayan bir gelecekte halkın karşısına çıkar ve bu büyük hedeflerin gerçekleştiğini müjdeleyerek halkı mutlu eder" dedi. İran’ın dış politikasına da değinen Hamaney, ülkesinin uluslararası gelişmeler karşısındaki tutumunun net olduğunu belirterek, İran’ın güçlü devletlerin dayatmalarına boyun eğmeyeceğini ve bağımsız politikalarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

"İRAN, DAYATMALARI ASLA KABUL ETMEYECEK"

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ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere çağrısını da değerlendiren Hamaney, "Bazı devletlerin müzakerelerde ısrar etmesi, sorunları çözmek için değil, kendi beklentilerini dayatmak ve tahakküm kurmak içindir. İran İslam Cumhuriyeti, bu tür dayatmaları asla kabul etmeyecek" diye konuştu.

"BATI MEDENİYETİNİN TEMELLERİNE GÜVENEMEYİZ"

Avrupa ülkelerini ikiyüzlü olmakla eleştiren Hamaney, "Batı medeniyetinin elbette bazı avantajları var, bunda şüphe yok. Dünyanın her yerinde, Batı’da, Doğu’da, uzakta veya yakında öğrenebileceğimiz herhangi bir avantaj varsa, bunu kullanmalıyız. Ancak bu medeniyetin temellerine güvenemeyiz, çünkü bu temeller yanlıştır ve İslami değerlerle çelişmektedir" ifadelerini kullandı.

"YÜZSÜZLÜĞÜN DE BİR SINIRI VAR"

Hamaney, Avrupa ülkelerinin İran’ı nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçlamasına tepki göstererek, "Avrupalıların, İran’ın taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki iddiaları asılsızdır. Yüzsüzlüğün de bir sınırı var" dedi.