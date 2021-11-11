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İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Yok olmanızla sonuçlanır

#İran#İsrail#Dünya
İran Devrim Muhafızlarından İsraile yanıt: Yok olmanızla sonuçlanır

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, son günlerde İsrailli yetkililerin ülkesini hedef alan açıklamalarına ilişkin, "Siyonist rejim bize bahane verirse, bunun sonu Siyonist rejimin yok olmasıdır." dedi.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'daki bir programa katılan Hacızade, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ülkesini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

İsrail makamlarının açıklamalarının iç kamuoyuna yönelik olduğunu savunan Hacızade, "Siyonist rejim bize bahane verirse ve bir şeye başlarsa bunu bitiren taraf biz oluruz. Bunun sonu da Siyonist rejimin yok olmasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, 9 Kasım'daki yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını" söylemişti. Savunma Bakanı Gantz da "İsrail; İran ve vekillerinin İsrail'in askeri üstünlüğünü baltalamasına izin vermeyecek. Hükümet, her türlü olasılığa karşı uyanık ve hazır olmak için milyarlarca yatırım yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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#İran#İsrail#Dünya

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