İran denizden denize füze denedi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran, denizden denize yeni bir füzeyi başarıyla denediğini açıkladı.

İran, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'ndaki "Birlik 87" adlı tatbikatın dördüncü merhalesinde "Nesr-2" adlı denizden denize füzeyi başarıyla denediğini bildirdi.

Bir savaş gemisinden fırlatılan füzenin 30 kilometre ilerideki farazi düşman hedefini tam isabetle vurduğu belirtildi.



"Nesr-2" füzesinin ilk kez bu tatbikatta test edildiği ifade edildi. Bölgede devam eden ve son yılların en büyük deniz tatbikatı olarak açıklanan "Birlik 87"nin son aşamasında donanmaya ait tüm unsurların görev aldığı kaydedildi.



İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları, 8-13 Temmuzda Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla büyük bir tatbikat yapmıştı.



İran, muhtemel bir ABD saldırısında Basra Körfezi'nde bu ülkeye ait savaş gemilerini hedef alacağını, gerekirse dünya petrollerinin yüzde 40'ının transfer edildiği Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini bildirmişti.