İran’da kör edene kör etme cezası

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran şeriat mahkemesi, evlenme tekliflerini reddeden kadının yüzüne asit atarak gözlerini kör etmek suçundan yargılanan adamın gözlerinin asitle kör edilmesine karar verdi.

İtimad-i Milli gazetesinin haberinde, iran mahkemesinin söz konusu kararı, İslam hukukunda, "işlenen suça verilen adil karşılık" anlamına gelen "kısas" hükmü uyarınca aldığını duyurdu. Gazete, haberde ismi Mecid olarak geçen adamın, pek çok defa evlenme teklif ettiği, ismi Emine olarak açıklanan kadının teklifini her seferinde reddetmesi üzerine, 2004 yılında kadının işinden ayrıldığı sırada yüzüne asit attığını yazdı. Haberde, Emine’nin asitten dolayı bozulan yüzünü ameliyat ettirmek üzere İspanya’ya gittiği, ancak tüm çabalara karşın gözlerinin kurtarılamadığı belirtildi. Gazete, yaptığından pişman olmadığını söyleyen Mecid’in, "Sonsuza dek benim olması için yüzüne asit attım. Asidin yüzünde böyle bir etkisinin olacağını bilmiyordum" dediğini yazdı.