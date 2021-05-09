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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den tarihi ABD açıklaması

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den tarihi ABD açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ana yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sorunların çözüldüğünü açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine uyguladığı ana yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sorunların çözüldüğünü söyledi.

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Başkent Tahran'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu.

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ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin, yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmaya dönüşten başka bir yol olmadığını ilan ettiğini belirten Ruhani, şu ifadeleri kullandı;

'Ana yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sorunlar hemen hemen çözüldü. Bazı detaylarla ilgili müzakereler devam ediyor.'

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