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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 19:57,Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüste ikinci dalga açıklaması

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüste ikinci dalga açıklaması
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın sağlık kurallarına uymaması ve virüsün zayıfladığını zannetmesinin ardından yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalgayı yaşadıklarını söyledi.

Başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün ikinci dalgasının ekonomik faaliyetlerin başlamasından kaynaklı olmadığını savunan Ruhani, "Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı. Halk, virüsün zayıfladığını zannetti. Vakalar, düğün, sünnet ve taziye gibi merasimler nedeniyle arttı." ifadelerini kullandı.

Salgını önlemek için kapalı alanlarda ve alışveriş merkezlerinde maske kullanımını zorunlu hale getirdiklerini ve düğün, taziye, sünnet ile benzeri tüm toplu etkinlikleri yasakladıklarını hatırlatan Ruhani, şöyle devam etti:

"Son bir iki haftada birçok eyalette maske kullanımı ve toplantıların yapılmaması nedeniyle vakaların düştüğünü görüyoruz. Salgının yeniden tırmanmaması ve önlenmesi için halk davranışlarını ve yaşam biçimini düzeltmelidir."

Ruhani, "ruhsal bir ihtiyaç" olarak nitelediği aşure törenlerinin de düzenleneceğini sözlerine ekledi.

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