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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.06.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımların son aşamasındayız

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımların son aşamasındayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımların son aşamasında olduklarını ve kendi döneminde kalkmasını temenni ettiğini söyledi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakereleri ve yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Ruhani, başka ülkelerden en az 50-60 milyar dolar kredi alıp yatırım yapma imkanına sahipken eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarının bunu engellediğini belirtti.

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Viyana'daki müzakerelere işaret eden İran Cumhurbaşkanı​​​​​​​, "Yaptırımların son aşamasındayız. Bu kelimenin ne kadar etkisiz olduğunu biliyorum. Yaptırımların kaldırıldığı noktaya gelmeliyiz artık. Bu hükümetin sonuna kadar yaptırımların kalkmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İç siyasete de değinen Ruhani, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylıkların onaylanması ve propaganda sürecinde büyük haksızlıklar yapıldığını dile getirdi.

Üst üste iki dönem görev yaptığı için yeniden aday olamayan Ruhani, "Seçimler bizim için önemlidir. Sandıklara küsmemeliyiz. Sandık başına gidip oy kullanmalıyız." dedi.

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