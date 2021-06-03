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HaberlerDünya Haberleriİran Cumhurbaşkanı Ruhani: Nükleer müzakerede ABD ile temel meseleyi çözdük
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Dünya
Haber Giriş: 03.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Nükleer müzakerede ABD ile temel meseleyi çözdük

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Nükleer müzakerede ABD ile temel meseleyi çözdük

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinde “ABD ile temel meselenin çözüldüğünü” söyledi.

Bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ruhani, “ABD’nin tarihte İran’a karşı bu kadar yenildiğini hatırlamıyorum. Viyana’daki müzakereler iyi ilerliyorsa bu sabrettiğimiz içindir.

ABD ile temel meselenin çözüldüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın onlarca kez müzakere talebinde bulunduğunu ve bu amaçla Japonya Başbakanı’nı gönderdiğini belirten Ruhani, “ABD’nin tarihte İran’a karşı bu kadar yenildiğini hatırlamıyorum” dedi.

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