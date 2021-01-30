İran Cumhurbaşkanı Ruhani halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran takvimine göre yeni yılla birlikte 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı'nda esnafın zararını telafi etmesi ve halkın bayram etkinliklerini yerine getirmesi için uygun şartların oluşması gerektiğini dile getiren Ruhani, yılın son iki ayında (şubat-mart) Kovid-19'un yeni dalgası ile karşılaşmak istemediklerini ifade etti.

İstatistiklere göre, halkın önlemlere uyma oranının yüzde 80'lere ulaştığını ancak bunun en az yüzde 95 olması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Son iki ayda önlemlere riayet edilmez ve dördüncü dalgaya girersek kısıtlamaları uygulamak zorunda kalacağız." dedi.

Ruhani, son bir yılın İran için zorlu geçtiğini kaydederek, ABD yaptırımları nedeniyle salgınla mücadelede yalnız olduklarını sözlerine ekledi.

SALGINDA OLUMLU SEYİR DEVAM EDİYOR

İran Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise yaptığı açıklamada, olumlu gidişata rağmen salgının en yoğun seviyede kuzey eyaletlerinde yaşandığını belirtti.

Ülkede "kırmızı" olarak adlandırılan yüksek riskli bölge kalmadığını aktaran Reisi, ülke genelinde 18 ilçenin turuncu (orta risk), 124 ilçenin sarı (düşük risk) ve 306 ilçenin ise mavi (en düşük risk) kategoride yer aldığını açıkladı.

Reisi, turuncu kategorideki 18 ilçenin 15'inin Mazenderan, 3'ünün de Gilan eyaletine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da dün 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgında toplam can kaybı 57 bin 807'ye yükseldi.

Ülkede kasım ayının sonlarına doğru artış gösteren salgının üçüncü dalgasında günlük can kaybı rekor seviyeye ulaşarak 500'e yaklaşmış, hükümet 21 Kasım 2020 itibarıyla pandemi dönemindeki en sıkı tedbirleri hayata geçirmişti.

Alınan önlemlerin sonuç vermesiyle günlük ölüm sayıları yeniden çift haneli rakamlara inmişti.