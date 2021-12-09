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İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Türkiye açıklaması

#İran#Türkiye#Dünya
İran Cumhurbaşkanı Reisiden Türkiye açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Yakında Tahran’da ortak bir zirve düzenlenmesiyle Türkiye ile iş birliğimiz yeni bir aşamaya girecek” ifadelerini kullandı.

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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre Reisi görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinde yeni bir aşamaya girileceğini söyledi. Reisi, “Yakında Tahran’da ortak bir zirve düzenlenmesiyle Türkiye ile iş birliğimiz yeni bir aşamaya girecek” dedi. Türkiye ve İran’ın terörle mücadelede ortak hareket etmesinin önemine değinen Reisi, “Terör ile mücadelede ortak hareket etmek istiyoruz. Bu konuda tüm ülkelerin iş birliğinden memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

Reisi, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini ve dışarıdan herhangi bir müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğinin önemini vurgulayarak Tahran'a yapacağı ziyarette Türkiye-İran arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını dile getirdi.

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#İran#Türkiye#Dünya

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