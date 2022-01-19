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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin'de namaz kıldı

#İran#Reisi#Namaz
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlinde namaz kıldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği Kremlin Sarayı'nda namaz kıldı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ağırladı. TSİ 16.00 sıralarında başlayan görüşmede İran nükleer programı, Afganistan'daki durum ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmenin ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin'de akşam namazını kıldı. Reisi'nin namaz kıldığı anların yer aldığı fotoğraf Kremlin tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Reisi yarın Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşma yapacak, sonraki gün ise Moskova'daki Merkez Camisi'nde Cuma namazı kılacak.

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