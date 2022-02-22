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İran Cumhurbaşkanı Reisi Katar’a gitti

#İbrahim Reisi#İran#Katar
İran Cumhurbaşkanı Reisi Katar’a gitti

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Körfez’e ilk ziyaretini dün Katar’a yaptı. Ziyaret, Ukrayna gölgesinde enerji krizinin yaşandığı bir döneme denk geliyor.

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Körfez'deki diplomasi hareketliliği ve enerji krizinin yarattığı sarsıntılar devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a gitti. Ukrayna’daki krizin gölgesinde gerçekleşen ziyaret, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji krizinin de yaşandığı bir döneme denk geldi. Reisi, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, “Katar’a ziyaret ile komşu ülkeler ve özellikle Körfez ülkeleri ile komşuluk diplomasisini başlatmış oluyoruz” dedi.

DOHA’DA EMİR KARŞILADI

Ağustos ayında göreve gelen, dördüncü yurtdışı gezisini Katar’a yapan Reisi’yi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Doha’da uçağın kapısında karşıladı. Reisi’ye dışişleri ve enerji bakanı dahil 5 bakan eşlik ederken ziyaret sırasında 14 ayrı anlaşmanın yapılması öngörülüyor.

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‘YAPTIRIMLAR KALDIRILSIN’

Doha ziyaretinde ABD ile İran arasında nükleer anlaşmanın güncellenmesine dair görüşmeler de gündeme geldi. Katar Emiri, iki tarafın arasındaki farklılıkların azaltılıp bir anlaşmaya varılması için teşvik edici bir rol oynuyor. Ancak Reisi, Doha’da yaptığı açıklamada bir anlaşma için ABD’nin Tahran’a yönelik yaptırımları kaldırması gerektiğini yineledi. Reisi, bugün Doha’da Gaz İhraç Eden Ülkeler Konseyi’ne katılacak.

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#İbrahim Reisi#İran#Katar

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