İran Cumhurbaşkanı Reisi, Japonya Başbakanı Kishida ile telefonda görüştü

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Japonya Başbakanı Fumio Kishida telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, Japonya ile ilişkileri nükleer anlaşmadan bağımsız olarak geliştirmek istediğini ifade etti. Görüşmede, Japonya ile ikili ilişkileri artırmaya hazır olduklarını kaydeden Reisi, “İran ve Japonya köklü tarihe ve medeniyete sahip iki ülkedir. İlişkilerin geliştirilmesi her iki ülkenin de çıkarınadır” dedi.



Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerindeki son duruma değinen Reisi, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı politikaların devam etmesinin Viyana müzakerelerinin ilerlemesine engel olduğunu belirterek, “Trump’ın başarısız politikalarının hala devam ediyor oluşu Viyana müzakereleri önünde engel oluşturuyor. Biz nükleer anlaşmadan bağımsız olarak diğer ülkeler ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

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REİSİ, İRAN’A AİT MALİ VARLIKLARIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ



Reisi görüşmede ayrıca, Japonya’dan ABD yaptırımları nedeniyle dondurulan İran’a ait mali varlıkların da serbest bırakılmasını istedi.



Başbakan Kishida ise, Reisi ile görüşmesinde İran İslam Devrimi yıldönümünü kutlayarak, İran ile ilişkileri geliştirmek istediklerini ve iki ülke arasında birçok alanda işbirliği potansiyelleri olduğunu ifade etti.