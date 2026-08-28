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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: ABD'nin İslamabad Mutabakatı'nı uygulaması halinde açarız

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#İran#Hürmüz Boğazı#ABD-İran İlişkileri
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: ABDnin İslamabad Mutabakatını uygulaması halinde açarız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 23:35

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman ile Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve ABD'nin 17 Haziran'da Pakistan'ın aracılığında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde Boğazın açılacağını söyledi.

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Devlet televizyonunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin iç ve dış meselelerini değerlendirdi.

Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'nın "üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde" yeniden açılabileceğinin kabul edildiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, "Şu anki görüşmeler sürecinde, Hürmüz Boğazı için bir yol haritası geliştirildi. Bu yol haritası Devrim Rehberi'ne (İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney) sunuldu ve Devrim Muhafızları, askeri güçler ve müzakere ekibindeki kardeşlerimiz tarafından da kabul edildi." ifadelerini kullandı.

"Eğer bu güzergah o çerçevelere göre açılırsa, ABD de taahhütlerini yerine getirmelidir." diyen Pezeşkiyan, Washington'un deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması, İran’a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail’in Lübnan’daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti.

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Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı'nın açılması, İslamabad Mutabakat Zaptı'nda belirtilen ve karşı taraflarca kabul edilen çerçeveye uygundur ve uygulanmalıdır." dedi.

"KOMŞU ÜLKELERLE İYİ İLİŞKİLER KURMALIYIZ"

Konuşmasının bir başka bölümünde komşularla ilişkinin önemine değinen Pezeşkiyan, "Sevgili ve şehit liderimizin (ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney) görüşleri temelinde diplomasiyi güçlendirmeli ve komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmalıyız ancak bu ilişkilerde yavaş ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, "İran'ın komşularının çoğu İslam ülkeleridir ve onlarla ortak bir dil bulmalı, bölgenin güvenliğini birlikte garanti altına almalıyız. Bu hedefe ulaşmak ise diyalog ve etkileşim gerektirir. Pakistan, Afganistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Mısır, Azerbaycan ve Türkmenistan ile ortak bir anlayış geliştirmek istiyoruz. Bunun için zemin hazır, sadece bakış açılarımızı düzeltmemiz gerekiyor." diye konuştu.

 

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#İran#Hürmüz Boğazı#ABD-İran İlişkileri

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