İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş bölgenin çıkarına olmaz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasındaki gerginlik devam ederken bölgedeki çeşitli ülke liderleriyle temaslarını sürdürüyor.
İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefon görüşmesinde, "İran hiçbir şartla savaş aramamaktadır; muhtemel bir savaşın İran’ın, ABD’nin ve de bölgenin çıkarına olmadığına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.