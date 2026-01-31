×
Dünya Haberleri

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş bölgenin çıkarına olmaz

#İran#Mesud Pezeşkiyan#ABD
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş bölgenin çıkarına olmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 23:42

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "İran hiçbir şartla savaş aramamaktadır; muhtemel bir savaşın kendisinin, ABD’nin ve de bölgenin çıkarına olmadığına inanmaktadır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasındaki gerginlik devam ederken bölgedeki çeşitli ülke liderleriyle temaslarını sürdürüyor.

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefon görüşmesinde, "İran hiçbir şartla savaş aramamaktadır; muhtemel bir savaşın İran’ın, ABD’nin ve de bölgenin çıkarına olmadığına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

