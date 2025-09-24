İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer silah peşinde değiliz

Haberin Devamı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurulu’nda konuştu. Pezeşkiyan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını hatırlatarak, “Hepiniz, geçtiğimiz haziran ayında ülkemizin uluslararası hukukun en temel ilkelerine açıkça aykırı bir şekilde vahşi bir saldırıya maruz kaldığını gördünüz. Siyonist rejim ve ABD’nin İran’ın şehirlerine, evlerine ve altyapısına yönelik hava saldırılarını gördünüz” ifadelerini kullandı.

Saldırıların diplomatik sürece zarar verdiğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Bu küstah saldırı eylemi, ülkemin bir dizi komutanını, çocuklarını, kadınlarını, bilim adamlarını ve entelektüel elitlerini gözetlemenin yanı sıra, uluslararası güvene ve bölgedeki barış umutlarına da ağır bir darbe vurdu” dedi. Pezeşkiyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için ise ‘İsrail’in suçlu başbakanı’ ifadesini kullandı.

İran’ın nükleer silah üretmeyeceğini yeniden vurgulayan Pezeşkiyan, “Burada bir kez daha beyan ederim ki İran hiçbir zaman nükleer bomba yapmaya çalışmamıştır ve çalışmayacaktır. Nükleer silah peşinde değiliz. Bu, İran lideri Ali Hamaney ve dini otoriteler tarafından yayınlanan fetvalara dayanan inancımızdır. Bu nedenle, hiçbir zaman kitle imha silahları peşinde olmadık ve olmayacağız da” açıklamasında bulundu.