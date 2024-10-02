İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer bize saldırırlarsa daha şiddetle karşılık vereceğiz

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İsrail'in Lübnan saldırısı sonrasında İran'dan İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirildi. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan'ın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Katar'ın buradaki rolü çok önemli, bizler için çok önemlidir. Bizimle, İslam ülkeleri arasında kardeşliğe çok önem veriyorum. Müslümanlar bizim kardeşimizdir. İsrail hiçbir zaman bu işlediği suçların üstesinden gelemeyecek ve biz ilişkilerimizi Katar'la geliştirmek istiyoruz. Ve bizim iki devlet arasında da ilişkilerimizi güçlendirme isteğimiz var. Bizimle Katarlı meslektaşlarımız arasında her alanda özellikle nakliye, ilaç, sağlık ve üniversite ve turizm alanında ve diğer alanlarda Katarlı aramızdaki ortak çıkarlarımızı değerlendiriyoruz.

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"KAN DÖKÜLMESİNİ ASLA İSTEMİYORUZ"

Bölgenin güvenliği konusunda bütün Müslümanların güvenliğini sağlar. Kan dökülmesini asla istemiyoruz. Ben Cumhurbaşkanı olduğumdan beri söylediğim bütün sözlerde şunu söylemek istedim. Biz barış istiyoruz. Hiçbir devlet veya hiçbir bölgede hiç kimse savaş istemiyor. Sadece İsrail bizi karşılık vermek zorunda bırakıyor. İsrail misafirimizi Tahran'da öldürdü. Bizim Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni gününde biz sabrettik. Dediler ki biz savaşı durduracağız. Sabredin dediler. Sabrettik ama onlar İsrail olarak Gazze'ye saldırmaktan vazgeçmediler. Lübnan'a saldırmaktan vazgeçmediler. Özellikle hiç kimsenin tarih boyunca işlemediği cinayetleri işlediler İsraililer.

'BİZE SALDIRIRLARSA DAHA ŞİDDETLİ KARŞILIK VERİRİZ'

Ve bizler söylüyoruz, eğer bize saldırırlarsa daha şiddetle karşılık vereceğiz. İslam Cumhuriyeti, işgalci rejimin hedeflerine ulaşmasına asla izin vermeyecek. Bölgedeki güvenliği bozacak hiçbir hareketlere izin vermeyeceğiz. Amerika veya diğer devletlerden isteğimiz şu, bölgedeki bu işgalci devlete söylesinler, bu suçları artık işlemekten vazgeçsin. Aksi halde bölgede hiçbir ülke güvenlik içinde olmayacak. Amerikalıların ve Avrupalıların da çıkarı olmayacak bu konuda.