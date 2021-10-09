İran Cumhurbaşkanı Afganistan'daki saldırı için ABD'yi suçladı

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Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan'daki terör saldırısını kınayarak bunun Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Terör saldırısında ABD'yi suçlayan Reisi, "Bu terörist ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle büyümüştür. ABD, son yıllarda DAEŞ'in Afganistan'da faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.