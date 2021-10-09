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İran Cumhurbaşkanı Afganistan'daki saldırı için ABD'yi suçladı

#İran#Afganistan#ABD
İran Cumhurbaşkanı Afganistandaki saldırı için ABDyi suçladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle ABD'yi suçlayarak "Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır." dedi.

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Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan'daki terör saldırısını kınayarak bunun Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Afganistan’da cuma namazına bombalı saldırı

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Terör saldırısında ABD'yi suçlayan Reisi, "Bu terörist ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle büyümüştür. ABD, son yıllarda DAEŞ'in Afganistan'da faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

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Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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#İran#Afganistan#ABD