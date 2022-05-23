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İran Cumhurbaşkanı açıkladı: İntikamını alacağız!

#İran#Suikast#Devrim Muhafızları
İran Cumhurbaşkanı açıkladı: İntikamını alacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na Albay Hasan Seyyad Hodayi’nin Tahran’da evinin yakınlarında suikast uğraması sonrası İran Cumhurbaşkanı Reisi, açıklamalarda bulundu. Reisi 'bu büyük şehidin kanının intikamının alınacağından hiç şüphem yok' dedi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (İDMO) mensup bir albayın başkent Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Dün meydana gelen suikast sonrası İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi flaş açıklamalarda bulundu.

Öldürülen albayın intikamının alınacağını belirten Reisi 'bu büyük şehidin kanının intikamının alınacağından hiç şüphem yok' dedi.

İDMO, Albay Hasan Seyyad Hodayi’nin Tahran’da evinin yakınlarındaki Mücahidin-i İslam Caddesi’nde “devrim düşmanları tarafından” saldırıya uğradığını açıklamıştı.

SURİYE'DE GÖREV YAPMIŞTI

Hodayi’nin İDMO’nun yurtdışı operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü mensubu olduğu ve geçen yıl Suriye’de görev yaptığı belirtiyor.

İRAN SUÇLUYU AÇIKLADI

İDMO, suikastın ABD ve müttefiklerini nitelemek için kullandıkları ifadeyle “küresel kibirle bağlantılı unsurlar” tarafından yapılan bir terör eylemi olduğunu öne sürdü.

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Hodayi, İDMO Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD güçleri tarafından öldürülmesinden bu yana hedef alınan ilk rütbeli subay oldu.

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#İran#Suikast#Devrim Muhafızları

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