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İran, Covid-19 aşılarını ABD'de üretildiği için Polonya'ya iade edecek

#İran#Aşı#Koronavirüs
İran, Covid-19 aşılarını ABDde üretildiği için Polonyaya iade edecek

İran, Polonya tarafından ülkeye bağışlanan 820 bin Covid-19 aşısını, ABD’de üretildiği gerekçesiyle iade edeceğini açıkladı.

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Covdi-19 vakalarında artışın yaşandığı İran’a Polonya tarafından 1 milyon doz Covid-19 aşısı hibe edildi. İran Sağlık Bakanlığı yetkilisi Muhammed Haşimi, ülkeye Polonya’dan gönderilen aşılardan 820 bininin ABD’de üretildiğini sonradan fark ettiklerini açıkladı.

İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Polonya’daki İran Büyükelçisi ile iletişime geçilmesinin ardından, aşıların iade edilmesine karar verildiği açıklandı.

İade edilecek aşıların, güvenli bir ortamda tutulduğu ve uygun koşullarda iadesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi de Gümrük Genel Müdürlüğüne konuya ilişkin bir mektup yazdığını ve ülkeye gelen 820 bin AstraZeneca Covid-19 aşısının Polonya güvencesinde alınmış olduğunu belirtti.

İran, ABD ve İngiltere menşeli ürünlerin ülkeye girmesine izin vermiyor ve Covid-19 aşılarını diğer Batı ülkelerinden ithal ediyor.

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#İran#Aşı#Koronavirüs

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