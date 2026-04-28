İran çıkmazında Putin devrede

ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattıkları müdahale ikinci ayın sonunda askeri ve diplomatik girişimler bakımından çıkmaza girerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün Tahran’ın müttefiki Rusya lideri Vladimir Putin’in kapısını çaldı. Görüşme Rusya’nın ikinci büyük şehri St. Petersburg’da, Rusya Başkanlık Kütüphanesi binasında gerçekleşti. Putin’in Arakçi ile 2 saat devam eden görüşmesi ardından Moskova’dan ABD Başkanı Trump’a arabuluculuk sinyali verildi. Böylece Rusya lideri, bir yandan köşeye sıkışan Trump’a İran savaşıyla Körfez krizinden onurlu çıkış yolu bulmasına yardımcı olurken, diğer taraftan Trump’tan Rusya’nın Ukrayna savaşından onurlu ve kârlı çıkmasını sağlayacak tavizler talep edebilecek.

Arakçi görüşme sonrası ABD’ye herhangi bir taviz verme niyetinde olmadıklarını belirterek, “Trump savaşı daha ilk günden kazandıklarını söylüyor. İstediği zaferi elde ettiyse neden bizimle sürekli müzakereler yürütmek istiyor” ifadesini kullandı.

Gözden Kaçmasın İran-ABD savaşının galibi Rusya Haberi görüntüle

PESKOV ‘KRİTİK TEMAS’ DEDİ

Arakçi’nin tıpkı Pakistan ve Umman ziyaretlerinde olduğu gibi Rusya’ya da gövdesinde “Minab 168” yazısı okunan uçakla geldi. St. Petersburg şehrinin Pulkova havalimanına sabah saatlerinde gelen Arakçi, yabancı ülke lideri gibi karşılandı. Putin’in Arakçi ile görüşmesini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “İran savaşıyla Ortadoğu’da günümüzde gelinen nokta dikkate alındığında Rusya ile İran arasında yapılan şimdiki temasın önemi anlatılmakla bitirilemez” dedi.

Gözden Kaçmasın Trump’a saldırıda karanlık noktalar Haberi görüntüle

NÜKLEER GARANTÖRLÜK TEKLİFİ

Rusya’da gerçekleşen kritik temasla ilgili Rus diplomatik çevrelerden alınan ipuçlarına göre Putin, İran ile ABD arasında tıkanan müzakere sürecini yeniden çalıştırmak için uzun süreden beri önerdiği zenginleştirilmiş uranyum konusunda garantör olmayı kabul edecek. Putin’in teklifine göre İran’ın elindeki silah yapımında kullanılabilecek yaklaşık 460 kg zenginleştirilmiş uranyum, Washington ve Tahran arasında barış anlaşması yapılana kadar Rusya’ya nakledilecek. Putin, İran’a uranyum şıkkını kabul ettirmesinden sonra Trump’ı arayarak, “İran’ın nükleer silah yapmayacağının garantisini veriyoruz. İran uranyumu bende” deme fırsatını elde etmiş olacak.

ÖNCE HÜRMÜZ SONRA NÜKLEER

TIKANAN müzakereleri yeniden canlandırmak için İran’ın da ABD’ye yeni bir teklif götürdüğü iddia edildi. Beyaz Saray’a yakınlığıyla bilinen Axios haber portalına göre Tahran yönetimi, Washington’a müzakere masasını yalnızca Hürmüz’deki karşılıklı ablukanın kaldırılması için yeniden kurmayı ve İran’ın nükleer programıyla ilgili detayları farklı bir takvimde ilerleyecek görüşmelerle çözmeyi teklif etti. Habere göre Trump, dün gece ulusal güvenlik ve dış politika ekibiyle konuya ilişkin bir toplantı yaptı.