İran casusuna İngiltere'de 10 yıl hapis

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Afganistan'da, bir İngiliz komutan için çalışırken İran için casusluk yapmaktan suçlu bulunan İngiliz asker 10 yıl hapse mahkum edildi.

Onbaşı Daniel James'in (45), General Sir David Richards'ın tercümanı olduğu 2006 yılında, NATO askeri hareketlerinin detaylarını İran askeri ataşesine bildirdiği kaydedildi.



İran doğumlu olan ve Londra'da mahkemeyle İsmail Muhammed Beigi Gamasai ismini değiştiren Daniel James'in, bu ayın başında düşmana bilgi vermekten suçlu bulunduğu belirtildi.



Taliban'la savaşan NATO, Afgan hükümeti ve diğer ittifak üyeleri arasındaki güvene zarar verdiği kaydedilen James'in, Kabil'deki İran Büyükelçiliğinde askeri ataşe olarak çalışan Albay Muhammed Hüseyin Haydari ile telefon bağlantısı kurduğu ve e-posta ile şifreli mesajlar gönderdiği belirtildi.



1986 yılında İngiliz vatandaşı olan James'in dans öğretmeni, kumarhane krupiye ve gece klübü fedaisi olarak çalıştığı kaydedildi.