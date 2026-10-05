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İran 'Can Feda' dedi: Kadınlara tüfek ve uçaksavar eğitimi

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#İran#Can Feda#Tahran
İran Can Feda dedi: Kadınlara tüfek ve uçaksavar eğitimi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 11:41

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen tatbikatlarda sivillere uzun namlulu silahların yanı sıra hava savunma ve çoklu roketatar sistemleri hakkında eğitim veriliyor. ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı erkek ve kadınlar, olası bir işgale karşı hazırlanıyor.

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İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirilen tatbikatlarda siviller, uzun namlulu silah kullanımının yanı sıra hava savunma ve çoklu roketatar sistemleri hakkında eğitim alıyor.

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından halkın savaşa gönüllü katılımı için başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı vatandaşlara İmam Hüseyin Meydanı’nda kurulan özel alanda, silah, çoklu roketatar ve hava savunma sistemlerinin nasıl kullanılacağı anlatılıyor.

İran Can Feda dedi: Kadınlara tüfek ve uçaksavar eğitimi

'CAN FEDA' ALANI AÇILDI

Tahran’daki Heft-i Tir Meydanı’nda, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından halkın savaşa gönüllü katılımı için başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı vatandaşların silahlı tatbikat yapabilmeleri için hazırlanan alan resmi törenle açıldı.

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Törene İran Ordusu’ndan komutanlar, Besic Gücü yetkilileri ve "Can Feda" uygulamasından sorumlu isimler katıldı. İran milli marşının okunmasının ardından başlayan törende askerler alana kurulan parkurlarda hünerlerini gösterdi.

İran Can Feda dedi: Kadınlara tüfek ve uçaksavar eğitimi

KADINLARA HAFTADA 3 GÜN SAVUNMA EĞİTİMİ

ABD ile gerilimin devam ettiği İran’da haftada 6 gün verilen eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı ayrı katılıyor. Kadınlara haftada üç gün, günde 3 saat eğitim verilirken erkekler daha uzun süreli eğitime tabi tutuluyor. Eğitime katılanların olası meskun mahal çatışmalarına ilişkin de deneyim elde etmelerine yardım ediliyor.

İran Can Feda dedi: Kadınlara tüfek ve uçaksavar eğitimi

"Can Feda" uygulamasına kayıtlı İranlılar, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic Güçleri öncülüğünde Elburz eyaletinin Kerec kentinde gösteri düzenledi. Kerec sokaklarını dolduran 100 binden fazla İranlı, Hizbullah flaması ve İran bayrakları taşıyarak ABD ile İsrail aleyhine sloganlar attı.

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Gönüllü kadınlar, Tahran’daki İmam Hüseyin Meydanı’nda kurulan bir kampta düzenlenen askeri eğitim kursu sırasında bir uçaksavar topunu yakından inceledi. Kadınlara uçaksavar eğitimleri de verildiği bildirildi.

İran Can Feda dedi: Kadınlara tüfek ve uçaksavar eğitimi

'ÜLKEMİZİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ'

Silah eğitimi alanlardan Bita Restegar, olası bir işgal durumunda hazır olmak için askeri eğitim aldıklarını belirterek, ülkelerini sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.

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Restegar, şu an için savunma, ilk yardım ve silah eğitimi gördüklerini anlattı. Günden güne daha iyi hale geldiklerini ve birçok silahı tanıma imkanı bulduklarını dile getiren Restegar, eğitimlere sonuna kadar katılacağını ifade etti.

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İran Can Feda dedi: Kadınlara tüfek ve uçaksavar eğitimi

'ABD SALDIRILARINA CEVAP VERECEĞİZ'

Zehra Nikuyferd de ABD ve “İslam düşmanlarına” karşı hazırlıklı olmak adına eğitimlere katıldığını dile getirdi. ABD saldırılarına kesinlikle cevap vereceklerinin altını çizen Nikuyferd, askerlikle ilgili tüm hususlarda eğitim aldığını vurguladı.

Fatemeh Kasımi ise ülke topraklarını kutsal gördüklerini ve ihtiyaç halinde düşmana karşı mücadele edeceklerini vurguladı. Uzun süre boyunca eğitimlere katılacağını söyleyen Kasımi, her gün biraz daha geliştiğini ve bilgi sahibi olduğunu açıkladı.

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#İran#Can Feda#Tahran

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